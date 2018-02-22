Прямой эфир

Пропавшая в Австрии трехлетняя россиянка обнаружена в Ливане

0
Фото: Global Look Press/Mohamad Itani/Impact Photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трехлетняя россиянка, пропавшая в австрийской столице, обнаружена в Ливане вместе со своим отцом. Ребенок пропал 28 декабря прошлого года в отеле «Бьянка».

В Ливан россиянку вывез ее отец Маджи Эль-Али-Салу, сообщает «РИА Новости». Сам он пояснил свои действия тем, что в Ливане хорошее медицинское обслуживание и образование, сообщает РЕН ТВ.

«Она наблюдается у хороших врачей, педиатрия хорошая, мы сделали рентген, представлю вам копии, всё в наличии», — сказал мужчина.

Ранее стало известно, что актер Марат Башаров возьмет под попечительство двух детей-беженцев из Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Чечни ищут родственников обнаруженной в Ираке русскоговорящей девочки
Власти Чечни вернут годовалую россиянку из Ирака на родину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017