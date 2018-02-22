Пропавшая в Австрии трехлетняя россиянка обнаружена в Ливане

Трехлетняя россиянка, пропавшая в австрийской столице, обнаружена в Ливане вместе со своим отцом. Ребенок пропал 28 декабря прошлого года в отеле «Бьянка».

В Ливан россиянку вывез ее отец Маджи Эль-Али-Салу, сообщает «РИА Новости». Сам он пояснил свои действия тем, что в Ливане хорошее медицинское обслуживание и образование, сообщает РЕН ТВ.

«Она наблюдается у хороших врачей, педиатрия хорошая, мы сделали рентген, представлю вам копии, всё в наличии», — сказал мужчина.

Ранее стало известно, что актер Марат Башаров возьмет под попечительство двух детей-беженцев из Сирии.