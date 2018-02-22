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Поставки ряда молочных продуктов из Белоруссии в РФ могут запретить

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Россельхознадзор изучает возможность ограничения поставок ряда молочных продуктов из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору фиксирует нарушение норм в поставляемой из Белоруссии молочной продукции с 2016 года и за последнее время отмечает увеличение доли продукции, содержащей остатки запрещенных и вредных веществ.

Представители Россельхознадзора констатируют, что предъявленные белорусской стороне предупреждения и указания о необходимости проведения входного контроля сырья не дали положительного эффекта.

«С учетом необходимости обеспечения безопасности продукции Россельхознадзор рассматривает вопрос о принятии более эффективных мер, в том числе введение ограничений на отдельные виды молочной продукции с учетом административных территорий Республики Беларусь, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция», — указано в сообщении.

9 февраля Россельхознадзор приостановил сертификацию молочной продукции с ряда филиалов ОАО «Бабушкина крынка», поскольку в сухом молоке неоднократно обнаруживался антибактериальный препарат Норфлоксацин.

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