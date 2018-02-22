Два леопарда подрались при первой встрече в Приморском парке

Самец дальневосточного леопарда из Праги Великоросс и самка с Украины Рона, которых привезли для размножения в Приморский сафари-парк, подрались при первой встрече, информирует пресс-служба парка.

«С первой минуты леопарды сцепились в клубок точно так, как это делают домашние соседские коты, выясняя кто тут главный. Чуть позже они схватывались ещё два раза, скатываясь с крутого склона рычащим пятнистым шаром», — говорится в сообщении.

У Великоросса образовалась небольшая рана на правой передней лапе, у Роны поцарапан нос. Как отмечают сотрудники парка, для подобное бурное знакомство для леопардов — норма.

После кошки успокоились и начали интересоваться друг другом: самка подходила к самцу на расстоянии метра и терлась об дерево, Великоросс делал безразличный вид, но все равно следил за подругой.

Теперь двое хищников гуляют вместе каждый день.

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