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Два леопарда подрались при первой встрече в Приморском парке

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Фото: youtube.com
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Самец дальневосточного леопарда из Праги Великоросс и самка с Украины Рона, которых привезли для размножения в Приморский сафари-парк, подрались при первой встрече, информирует пресс-служба парка.

«С первой минуты леопарды сцепились в клубок точно так, как это делают домашние соседские коты, выясняя кто тут главный. Чуть позже они схватывались  ещё  два раза, скатываясь с крутого  склона рычащим пятнистым шаром», —  говорится в сообщении.

У Великоросса образовалась небольшая рана на правой передней лапе, у Роны поцарапан нос. Как отмечают сотрудники парка, для подобное бурное знакомство для леопардов — норма.

После кошки успокоились и начали интересоваться друг другом: самка подходила к самцу на расстоянии метра и терлась об дерево, Великоросс делал безразличный вид, но все равно следил за подругой.

Теперь двое хищников гуляют вместе каждый день.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России создали два новых национальных парка — «Кодар» и «Хибины».

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