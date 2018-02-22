Прямой эфир

УАЗ запустил интернет-магазин одежды

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Линию дизайнерской одежды выпустил Ульяновский автозавод (УАЗ). Любой желающий может приобрести, в частности, толстовки, худи, футболки и спортивные брюки. Можно выбрать предметы одежды с надписями «Никогда не сдавайся» или «Две легенды — один характер» или с изображениями боксера Кости Дзю и внедорожников.

Работали над созданием коллекции одежды российские дизайнеры, отмечает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт УАЗа.

«В результате родилась базовая коллекция одежды. Она предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха», — рассказала дизайнер Мила Выборных.

Ранее специалисты компании CarPrice составили рейтинг самых популярных и надежных автомобилей 1990-х и начала 2000-х годов на вторичном рынке в России.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
УАЗ наладит сборку автомобилей в Казахстане
УАЗ выпустил «Патриот»-кабриолет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017