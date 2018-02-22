УАЗ запустил интернет-магазин одежды

Линию дизайнерской одежды выпустил Ульяновский автозавод (УАЗ). Любой желающий может приобрести, в частности, толстовки, худи, футболки и спортивные брюки. Можно выбрать предметы одежды с надписями «Никогда не сдавайся» или «Две легенды — один характер» или с изображениями боксера Кости Дзю и внедорожников.

Работали над созданием коллекции одежды российские дизайнеры, отмечает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт УАЗа.

«В результате родилась базовая коллекция одежды. Она предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха», — рассказала дизайнер Мила Выборных.

Ранее специалисты компании CarPrice составили рейтинг самых популярных и надежных автомобилей 1990-х и начала 2000-х годов на вторичном рынке в России.