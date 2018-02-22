Прямой эфир

Температура в Москве и области понизится до -25 в ближайшие часы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сообщения о понижении температуры воздуха в Москве и области до -25 градусов в ближайшие часы распространила пресс-служба столичного главка МЧС. Похолодание до -25 градусов ожидается в ближайшие три часа, уточняется в сообщении.

Морозы сохранятся в столичном регионе и в течение четверга, 22 февраля. Днем ожидается «морозная погода с температурой воздуха -20...-15 градусов, местами до -25 градусов», обращают внимание спасатели.

Ранее стало известно, что с 22 февраля в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с наступлением периода аномальных морозов.

Спасатели рекомендуют москвичам в условиях аномальных морозов по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС предупредило жителей столицы о грядущих морозах
Аномальные морозы ожидаются в Москве в ближайшие дни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017