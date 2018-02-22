Температура в Москве и области понизится до -25 в ближайшие часы

Сообщения о понижении температуры воздуха в Москве и области до -25 градусов в ближайшие часы распространила пресс-служба столичного главка МЧС. Похолодание до -25 градусов ожидается в ближайшие три часа, уточняется в сообщении.

Морозы сохранятся в столичном регионе и в течение четверга, 22 февраля. Днем ожидается «морозная погода с температурой воздуха -20...-15 градусов, местами до -25 градусов», обращают внимание спасатели.

Ранее стало известно, что с 22 февраля в Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с наступлением периода аномальных морозов.

Спасатели рекомендуют москвичам в условиях аномальных морозов по возможности воздержаться от продолжительного пребывания на улице.