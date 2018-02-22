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Вучич передал Путину благодарственное письмо

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Президент Сербии Александр Вучич передал главе МИДа РФ Сергею Лаврову благодарственное письмо для своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сообщил по итогам встречи с главой российской дипломатии на правительственной вилле «Мир».

«Я передал министру Сергею Лаврову письмо для президента Путина с благодарностью за всё, что президент Путин сделал для развития добрых двусторонних отношений между Россией и Сербией в надежде, чтобы, если это возможно, еще больше их развивать», — приводит ТАСС слова сербского лидера.

Он отметил, что в послании пригласил своего коллегу посетить Сербию. Кроме того, вместе с письмом президенту РФ Александр Вучич передал Сергею Лаврову послание для семьи героически погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

Министр иностранных дел России находится с двухдневным визитом в Белграде по случаю 180-летия дипломатических отношений двух стран, история которых отсчитывается с 23 февраля 1838 года.

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