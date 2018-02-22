Прямой эфир

В Москве демонтируют НИИ с установкой для производства плутония

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московское здание, где действовала знаменитая установка У-5, на которой получили первый плутоний для советского ядерного оружия, демонтируют в 2020 году, а оставшуюся площадку реабилитируют. Об этом рассказал сотрудник ВНИИ Неорганических материалов имени Бочвара (ВНИИНМ) Андрей Кузнецов в интервью корпоративной газете «Страна Росатом».

У-5, установленная в «атомном» институте НИИ-9 (ныне ВНИИНМ), сыграла в советском атомном проекте большую роль. К концу 1948 года на ней было выделено 300 миллиграмм плутония. Из этого количества удалось получить и первые миллиграммы металлического плутония.

Аппарат функционировал до 1965 года, после чего был законсервирован. По словам Кузнецова, это «типичный объект ядерного наследия». Он заверил, что помещения поддерживаются в радиационно-безопасном состоянии и никаких рисков нет.

Проект по выводу из эксплуатации У-5 выполняется в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года», указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Курчатовском институте обсудили историю и развитие исследовательских ядерных установок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США обеспокоены «возрастающим» числом ядерных вооружений РФ
США намерены обзавестись маломощным ядерным оружием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017