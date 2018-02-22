В Москве демонтируют НИИ с установкой для производства плутония

Московское здание, где действовала знаменитая установка У-5, на которой получили первый плутоний для советского ядерного оружия, демонтируют в 2020 году, а оставшуюся площадку реабилитируют. Об этом рассказал сотрудник ВНИИ Неорганических материалов имени Бочвара (ВНИИНМ) Андрей Кузнецов в интервью корпоративной газете «Страна Росатом».

У-5, установленная в «атомном» институте НИИ-9 (ныне ВНИИНМ), сыграла в советском атомном проекте большую роль. К концу 1948 года на ней было выделено 300 миллиграмм плутония. Из этого количества удалось получить и первые миллиграммы металлического плутония.

Аппарат функционировал до 1965 года, после чего был законсервирован. По словам Кузнецова, это «типичный объект ядерного наследия». Он заверил, что помещения поддерживаются в радиационно-безопасном состоянии и никаких рисков нет.

Проект по выводу из эксплуатации У-5 выполняется в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года», указывает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Курчатовском институте обсудили историю и развитие исследовательских ядерных установок.