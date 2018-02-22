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Крушельницкий вернет бронзовую медаль Олимпиады-2018

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Российский керлингист Александр Крушельницкий, в крови которого был обнаружен мельдоний, будет вынужден вернуть бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщила официальный представитель Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова.

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Бронзовые медали Александру Крушельницукому совместно с его супругой Анастасией Брызгаловой вручили по результатам выступления в дабл-миксте.

20 февраля Олимпийский комитет России сообщил, что вторая допинг-проба Александра Крушельницкого выявила наличие запрещенного вещества в крови спортсмена, которое измерялось однократным приемом препарата. Сам спортсмен категорически отрицает употребление мельдония.

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