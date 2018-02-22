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США назвали условия неразмещения крылатой ракеты морского базирования

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Фото: Global Look Press
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Соединенные Штаты не станут размещать крылатую ракету морского базирования в ядерном оснащении, если Москва будет соблюдать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер, передает «РИА Новости».

Он отметил, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, что если Россия начнет вести переговоры по сокращениям ядерных тактических вооружения, то Вашингтону не нужно будет размещать крылатые ракеты морского базирования. Об этом говорится в ядерной доктрине США, добавил Суфер.

Ранее госдепартамент признал несовершенство ядерного арсенала США, после чего стало известно, что США намерены обзавестись маломощным ядерным оружием.

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