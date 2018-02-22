Олимпийский комитет России выплатил МОКу $15 млн

$15 млн выплатил Олимпийский комитет России (ОКР) Международному олимпийскому комитету (МОК), средства направят на развитие глобальной антидопинговой системы.

5 декабря МОК приостановил членство ОКР, но разрешил незамеченным в употреблении допинга российским спортсменам выступить на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом. Одновременно МОК обязал ОКР внести $15 млн на развитие допинг-тестирования.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева назвала историческим моментом два мировых рекорда, которые были установлены в течение 10 минут на Олимпийских играх в Пхенчхане.