Минкульт не увидел преград для сдачи новой сцены в МДТ

Строительство новой сцены Малого драматического театра в Петербурге — Театра Европы — должно завершиться до конца 2019 года, рассказала директор госзаказчика проекта — Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ — Наталья Волынская.

«Новая документация практически готова. У театра и у нас были серьезные замечания к проекту. Новая версия проектных решений будет проходить повторную экспертизу. Поэтому, собственно, стройка идет очень медленно… 2019 год абсолютно реален», — приводит ее слова «РИА Новости».

Однако ранее сообщалось, что предназначенные для проектирования сцены деньги украли. Сумма похищенного составила не менее 45 млн бюджетных рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили против представителей компаний-подрядчиков.