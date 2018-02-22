Гости фестиваля «Московская Масленица» съели почти 250 тыс. блинов

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги фестиваля «Московская Масленица», об этом он сообщил на своей странице в Twitter. По данным столичного градоначальника, москвичи и гости города съели почти 250 тыс. блинов, а всего праздничные мероприятия посетили 4,75 млн человек.

Подвели итоги фестиваля #МосковскаяМасленица. За десять дней на 25 площадках, включая парки, побывали 4,75 млн москвичей и туристов. Гости съели 247 тысяч блинов, выпили 64 тыс. литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах. https://t.co/tQuY7I356G — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 21, 2018

«Гости фестиваля «Московская Масленица» съели 247 тыс. блинов, выпили 64 тыс. литров чая, посмотрели спектакли и поучаствовали в мастер-классах», — написал мэр, отмечает Агентство городских новостей «Москва».

Фестиваль проходил в столице с 9 по 18 февраля, москвичей и гостей столицы поздравили с Масленицей с медиафасадов зданий на Новом Арбате. На фестивале «Московская Масленица» организовали доставку блинов на дом.