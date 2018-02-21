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Израиль помог предотвратить теракт на борту самолета в Австралии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Террористический акт, готовящийся на борту гражданского самолета в Австралии, помогли предотвратить разведывательные службы Израиля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, предотвращенный теракт стал бы «невообразимым массовым убийством». «Израильские разведывательные службы предотвратили попытку уничтожить австралийский самолет, а это было бы невообразимое массовое убийство», — заявил Нетаньяху.

Это только «одна из десятков террористических атак по всему миру, которые мы (Израиль. — Ред.) предотвратили», отметил глава правительства Израиля. Уточняется, что теракт готовили боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Ранее стало известно, что полиция Израиля арестовала двух соратников Нетаньяху по подозрению в коррупции.

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