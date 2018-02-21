Госдеп США не может прокомментировать закон о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный во вторник, 20 февраля, президентом Украины Петром Порошенко, в государственном департаменте еще не изучили, поэтому не могут его прокомментировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госдепа.

В ведомстве отметили, что закон был подписан украинским лидером «только вчера».

«Поскольку президент Порошенко только вчера подписал закон, у нас еще не было возможности ознакомиться с окончательным текстом документа», — сказала представитель госдепа, уточняя, что специфику закона прокомментировать не может.

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о реинтеграции Донбасса не способствует выполнению Минских соглашений и есть опасения, что он может спровоцировать «горячие головы» в Киеве на возвращение к силовому варианту решения конфликта.