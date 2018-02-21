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На закрытии Олимпиады в Пхенчхане будет присутствовать Иванка Трамп

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Kleponis
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Дочь президента США Дональда Трампа и его советник Иванка Трамп будет присутствовать на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, передает ТАСС.

В составе делегации также будет пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Представители администрации США сообщили, что какие-либо переговоры Иванки Трамп с представителями КНДР не планируются.

Ранее стало известно, что родители Мелании Трамп, супруги президента США, в ближайшее время станут гражданами страны. В настоящий момент они имеют вид на жительство в США и находятся в стране на законных основаниях.

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