На закрытии Олимпиады в Пхенчхане будет присутствовать Иванка Трамп

Дочь президента США Дональда Трампа и его советник Иванка Трамп будет присутствовать на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, передает ТАСС.

В составе делегации также будет пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Представители администрации США сообщили, что какие-либо переговоры Иванки Трамп с представителями КНДР не планируются.

Ранее стало известно, что родители Мелании Трамп, супруги президента США, в ближайшее время станут гражданами страны. В настоящий момент они имеют вид на жительство в США и находятся в стране на законных основаниях.