Памятный знак меценату Третьякову установят у парка «Сокольники»

Мосгордума на заседании 21 февраля одобрила инициативу об установке перед главным входом в парк «Сокольники» памятного знака меценату Сергею Третьякову.

Об этом сообщает ТАСС.

По инициативе Третьякова из государственной казны были выкуплены и сделаны доступными для посетителей Сокoльничья и Оленья рощи, что положило начало созданию современного парка.

Увековечить память мецената предложил директор «Сокольников» Андрей Лапшин.

Департамент культурного наследия Москвы и столичный комитет по архитектуре и градостроительству одобрили эту инициативу.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что финансовое обеспечение в размере 1,5 млн рублей на проведение закрытого конкурса, изготовление, а также установку памятного знака в полном объеме гарантирует автономная некоммерческая организация социальной поддержки ветеранов «Победа».