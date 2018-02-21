Памятный знак меценату Третьякову установят у парка «Сокольники»
Мосгордума на заседании 21 февраля одобрила инициативу об установке перед главным входом в парк «Сокольники» памятного знака меценату Сергею Третьякову.
Об этом сообщает ТАСС.
По инициативе Третьякова из государственной казны были выкуплены и сделаны доступными для посетителей Сокoльничья и Оленья рощи, что положило начало созданию современного парка.
Увековечить память мецената предложил директор «Сокольников» Андрей Лапшин.
Департамент культурного наследия Москвы и столичный комитет по архитектуре и градостроительству одобрили эту инициативу.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что финансовое обеспечение в размере 1,5 млн рублей на проведение закрытого конкурса, изготовление, а также установку памятного знака в полном объеме гарантирует автономная некоммерческая организация социальной поддержки ветеранов «Победа».