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Новый мост построят через Вторую речку во Владивостоке

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Новый мост планируют построить через Вторую речку во Владивостоке для того, чтобы разгрузить плотный автомобильный поток в районе. Об этом рассказал мэр Владивостока Виталий Веркеенко на одной из встреч с горожанами, сообщает пресс-служба мэрии города.

Новый мост планируют возвести через Вторую речку после многочисленных просьб жителей города. Новый объект позволит снизить нагрузку на проспекте 100-летия Владивостока.

Пока транспортный поток движется с Бородинской улицы на проспект, но после ввода моста в эксплуатацию отпадет необходимость выезда на главную магистраль города, сообщает Vostokmedia.

Виталий Веркеенко также отметил, что в этом районе предусмотрена программа благоустройства в несколько этапов, и добавил, что необходимо не только приводить в порядок существующие дороги, но и строить новые.

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