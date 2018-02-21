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Мошенник переписал на себя квартиры пяти жителей Нижнего Тагила

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Молодой мужчина предстал перед судом за присвоение чужой собственности путем мошеннических действий. Он обманным путем переписал на себя квартиры пяти доверчивых жителей Нижнего Тагила, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

О первом случае мошенничества стало известно еще в 2016 году, тогда жертвой мошенника стал его родственник. Представитель свердловского Главного управления МВД Валерий Горелых рассказал, что в ходе расследования всплыли еще четыре случая мошеннических действий подозреваемого. Потерпевшими стали двое мужчин и две женщины, сообщает «ТагилСити.Ру».

При разбирательстве этого дела выяснилось, что подозреваемый действовал по одной схеме. Он втирался в доверие к будущей жертве, потом в какой-то момент забирал у нее паспорт для оформления документов на дарение недвижимости, после чего убеждал граждан подписать их. В общей сложности нанесенный его действиями ущерб оценивается в 4,5 млн рублей.

Суд признал подсудимого виновным в мошенничестве и приговорил его к условному сроку на 3,5 года. Также осужденный обязан будет выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

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