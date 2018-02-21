Мошенник переписал на себя квартиры пяти жителей Нижнего Тагила
Молодой мужчина предстал перед судом за присвоение чужой собственности путем мошеннических действий. Он обманным путем переписал на себя квартиры пяти доверчивых жителей Нижнего Тагила, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
О первом случае мошенничества стало известно еще в 2016 году, тогда жертвой мошенника стал его родственник. Представитель свердловского Главного управления МВД Валерий Горелых рассказал, что в ходе расследования всплыли еще четыре случая мошеннических действий подозреваемого. Потерпевшими стали двое мужчин и две женщины, сообщает «ТагилСити.Ру».
При разбирательстве этого дела выяснилось, что подозреваемый действовал по одной схеме. Он втирался в доверие к будущей жертве, потом в какой-то момент забирал у нее паспорт для оформления документов на дарение недвижимости, после чего убеждал граждан подписать их. В общей сложности нанесенный его действиями ущерб оценивается в 4,5 млн рублей.
Суд признал подсудимого виновным в мошенничестве и приговорил его к условному сроку на 3,5 года. Также осужденный обязан будет выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.