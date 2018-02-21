Праздничный салют состоится в Хабаровске 23 февраля

Праздничный фейерверк состоится на набережной в Хабаровске по случаю Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пятницу, 23 февраля, в 21:00 на набережной Хабаровска состоится большой праздничный салют, который можно будет увидеть с площади Славы и других наиболее высоко расположенных точек города, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Салют будет организован с помощью фейерверка из специальных установок и 30 артиллерийских залпов для создания шумового эффекта.

Салют в честь Дня защитника Отечества проводится каждый год в городах, которые удостоены звания «Город воинской славы», в соответствии с приказом министра обороны России. Статус «Город воинской славы» присвоен Хабаровску указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2012 года.