Прямой эфир

Десять человек эвакуировали из загоревшегося дома в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание произошло в жилом доме в центре Москвы, из здания были эвакуированы 10 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, перекрытия между вторым и первым этажами загорелись по адресу: Большая Полянка, дом 33/41, строение 1. Площадь возгорания составила 7 кв. м.

Он добавил, что первый этаж здания является административным, второй — жилым, а третий расселен.

Возгорание ликвидировано, спасатели проверяют другие этажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар произошел на фабрике фарфора в Подмосковье
Пожар произошел в клинике на востоке Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017