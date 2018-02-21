Десять человек эвакуировали из загоревшегося дома в Москве

Возгорание произошло в жилом доме в центре Москвы, из здания были эвакуированы 10 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, перекрытия между вторым и первым этажами загорелись по адресу: Большая Полянка, дом 33/41, строение 1. Площадь возгорания составила 7 кв. м.

Он добавил, что первый этаж здания является административным, второй — жилым, а третий расселен.

Возгорание ликвидировано, спасатели проверяют другие этажи.