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Россиянина задержали в Мюнхене по делу о беспорядках на Евро-2016

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Гражданина России задержали в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей.

Мужчину подозревают в участии в беспорядках на чемпионате Европы по футболу 2016 года.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ Дениса Микерина.

По его словам, россиянин был задержан при пересечении границы — во время пересадки с одного рейса на другой.

Дипломат отметил, что сейчас немецкие власти решают вопрос о передаче россиянина французской стороне.

Он подчеркнул, что российское генконсульство поддерживает связь с семьей задержанного. Им будет оказана необходимая помощь, в том числе в поиске русскоязычного адвоката.

В январе прошлого года российские болельщики Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и России, были досрочно освобождены и вернулись в Россию.

Мужчины были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Затем тюремные сроки были сокращены — до 18 и 15 месяцев. Позже они подали ходатайство об условном освобождении и высылке из Франции.

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