Обладательницы внушительных носов запустили новый флешмоб

В соцсетях появился новый флешмоб, смысл которого заключается в популяризации больших носов в индустрии моды и развлечений. Первой фотографию под хэштегом #SideProfileSelfie опубликовала журналистка Радхика Сангхани.

Сангхани сообщила, что ненавидела свой нос в течение многих лет, но в последнее время она начала менять «восприятие красоты».

Breaking the big nose taboo with my new campaign on the #sideprofileselfie!! Let’s stop hating our noses for not being tiny, little snubs and learn to love them by sharing a #sideprofileselfie https://t.co/2WpuNQmqmY pic.twitter.com/hL6mZmYEwZ — Radhika Sanghani (@radhikasanghani) February 20, 2018

Воодушевившись ее примером, многие обладательницы внушительных носов также стали публиковать свои фотографии.

My nose chin combo means I always avoid a #sideprofileselfie this campaign is needed! pic.twitter.com/yK36fh7gLl — Charmian Jacobs (@CharmianJacobs) February 21, 2018

К флешмобу также подключились и мужчины.

My big nose is as much my identity as my big ears! Vive les grands nes! #sideprofileselfie pic.twitter.com/UBPy1tVRwv — Solo (@Sansomchris) February 21, 2018

Ранее в интернете запустили «космический» флешмоб под песни Витаса. Участники облачаются в костюмы из фольги и открывают рот под музыку. Самые популярные композиции — «Седьмой элемент» и «Опера № 2».