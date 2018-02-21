Обладательницы внушительных носов запустили новый флешмоб
В соцсетях появился новый флешмоб, смысл которого заключается в популяризации больших носов в индустрии моды и развлечений. Первой фотографию под хэштегом #SideProfileSelfie опубликовала журналистка Радхика Сангхани.
Сангхани сообщила, что ненавидела свой нос в течение многих лет, но в последнее время она начала менять «восприятие красоты».
Воодушевившись ее примером, многие обладательницы внушительных носов также стали публиковать свои фотографии.
К флешмобу также подключились и мужчины.
Ранее в интернете запустили «космический» флешмоб под песни Витаса. Участники облачаются в костюмы из фольги и открывают рот под музыку. Самые популярные композиции — «Седьмой элемент» и «Опера № 2».