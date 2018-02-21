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Опубликовано видео с места боев в дебальцевском котле

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Фото: РИА Новости/Джон Траст
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В Сети появилось видео, снятое после боев в районе города Дебальцево в феврале 2015 года. Ролик опубликовал telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что на видео, запечатлена дорога к селу Логвиново в 2015 году. На кадрах видны многочисленные следы от разорвавшихся снарядов и несколько подбитых танков. Автор проекта WarGonzo и военкор Семен Пегов сообщил, что ролик был снят разведчиками самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Три года назад 23 января ЛНР и ДНР начали операцию по зачистке от силовиков ВСУ Дебальцевского плацдарма, расположенного на стыке территорий двух самопровозглашенных республик. Луганск и Донбасс неоднократно сообщали об обстрелах, которые украинская армия вела из окрестностей Дебальцево.

Власти ДНР 18 февраля объявили об освобождении Дебальцево от украинских силовиков. По словам Пегова, самая масштабная военная операция в Донбассе, которая закончилась полным разгромом группировки ВСУ, продолжалась вплоть до среды, 21 февраля, передает РЕН ТВ.

Как сообщал портал iz.ru со ссылкой на представителя народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко, в декабре 2016 года в ходе боевых действий под Дебальцево погибли не менее 40 военнослужащих вооруженных сил Украины, еще 50 были ранены.

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