Олимпийскую керлингистку назвали «новым Чаком Норрисом»

Капитан сборной Южной Кореи по керлингу Ким Эун-юнг прославилась в Сети благодаря своей мимике, из-за которой пользователи назвали ее «новым Чаком Норрисом».

Девушка принесла своей команде победу в одном из соревнований, так как ее точный бросок обеспечил кореянкам высокую строчку в турнирной таблице. При этом во время выпуска «камня» в сторону мишени девушка сохраняла строгое и напряженное выражение лица, сообщает «Лента.ру».

Lmaoo

Young mi!!!! Youngmi!!!!

I can't pic.twitter.com/YHk0rjytXB — part timer psj 💓 (@danpinkeu) February 20, 2018

Пользователи соцсетей предположили, что именно благодаря мимике снаряд достиг своей цели. По словам комментаторов, девушка всегда сосредоточена и не улыбается даже во время фотосессий.

20 февраля российские керлингистки лишились математических шансов на выход в полуфинал Олимпийских игр в Пхенчхане.