Олимпийскую керлингистку назвали «новым Чаком Норрисом»
Капитан сборной Южной Кореи по керлингу Ким Эун-юнг прославилась в Сети благодаря своей мимике, из-за которой пользователи назвали ее «новым Чаком Норрисом».
Девушка принесла своей команде победу в одном из соревнований, так как ее точный бросок обеспечил кореянкам высокую строчку в турнирной таблице. При этом во время выпуска «камня» в сторону мишени девушка сохраняла строгое и напряженное выражение лица, сообщает «Лента.ру».
Пользователи соцсетей предположили, что именно благодаря мимике снаряд достиг своей цели. По словам комментаторов, девушка всегда сосредоточена и не улыбается даже во время фотосессий.
20 февраля российские керлингистки лишились математических шансов на выход в полуфинал Олимпийских игр в Пхенчхане.