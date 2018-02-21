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Олимпийскую керлингистку назвали «новым Чаком Норрисом»

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Фото: REUTERS
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Капитан сборной Южной Кореи по керлингу Ким Эун-юнг прославилась в Сети благодаря своей мимике, из-за которой пользователи назвали ее «новым Чаком Норрисом».

Девушка принесла своей команде победу в одном из соревнований, так как ее точный бросок обеспечил кореянкам высокую строчку в турнирной таблице. При этом во время выпуска «камня» в сторону мишени девушка сохраняла строгое и напряженное выражение лица, сообщает «Лента.ру».

Пользователи соцсетей предположили, что именно благодаря мимике снаряд достиг своей цели. По словам комментаторов, девушка всегда сосредоточена и не улыбается даже во время фотосессий.

20 февраля российские керлингистки лишились математических шансов на выход в полуфинал Олимпийских игр в Пхенчхане.

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