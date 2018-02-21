Испания выдала России обвиняемого в хищении более 550 млн рублей у ФСБ

Испания выдала России предпринимателя из Сочи Михаила Лягина, обвиняемого в хищении более 550 млн рублей у предприятия Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Гендиректора управляющей компании «Инвест-Виктория» Михаила Лягина обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств».

По данным следствия, Лягин «преднамеренно не исполнил договорные обязательства по трем договорам подряда и похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» ФСБ России, на общую сумму более 550 млн рублей».

Кроме того, фигурант дела «совершил ряд финансовых операций и других сделок с денежными средствами, осуществив легализацию (отмывание) более 390 млн рублей».

Предприниматель был объявлен в розыск. В феврале 2016 года его задержали в Испании, после чего туда был направлен запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче.

Передача обвиняемого состоялась в мадридском аэропорту в среду, 21 февраля.

В середине февраля сообщалось, что руководители нескольких коммерческих организаций похитили более 7 млн рублей при строительстве здания главного управления собственной безопасности МВД в Москве.