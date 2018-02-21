Минобороны опровергло слухи о замене командующего ВС РФ в Сирии

Минобороны опровергло сообщения о замене руководителя российских Вооруженных сил в Сирии. В настоящее время эту должность занимает генерал-полковник Александр Журавлев, который «грамотно руководит подчиненными войсками и эффективно решает все поставленные задачи», отметили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны также уточнили, что ротация командующих осуществляется каждые полгода в соответствии с планом, утвержденным министром обороны Сергеем Шойгу.

«Никаких изменений данного порядка нет и не предвидится», — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что группировку может возглавить главком Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии на постоянной основе будут созданы два пункта базирования Вооруженных сил РФ — в Тартусе и Хмеймиме. Также он отдал приказ о выводе основного состава российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов.