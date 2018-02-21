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Компрессорную станцию газопровода построят в Амурской области

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Компрессорную станцию газопровода «Сила Сибири» планируют построить в селе Невер Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 15 км от города Сковородино в селе Невер начались строительные работы. К концу 2019 года здесь планируется построить линейный пункт управления и компрессорную станцию газопровода «Сила Сибири». В общей сложности на территории комплекса должны разместиться почти 100 объектов, сообщает Амурская служба новостей.

Запуск комплекса даст порядка 250 рабочих мест для специалистов, из них планируется привлечь около 12% местных жителей. В строительстве объекта сейчас задействовано примерно такое же количество местных.

Организация, задействованная в строительстве, активно сотрудничает с районной администрацией, например, предоставляет им спецтехнику для ремонта автомобильных дорог местного значения.

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