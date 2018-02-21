Постояльца дома престарелых в Бурятии довели до истощения и инсульта

СК проводит проверку по факту инцидента с постояльцем частного дома престарелых в Бурятии. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ в доме престарелых в микрорайоне Восточный, расположенном в переоборудованной трехкомнатной квартире жилого дома. Информация о случившемся впервые появилась в местных СМИ 8 февраля. По данным издания, после стационарного лечения после инсульта пожилому мужчине понадобился специализированный уход, после чего родственники поместили его в платный частный пансионат, который предоставляет соответствующие услуги.

По словам родных пожилого постояльца, неправильные уход и лечение послужили причиной его истощения и повторного инсульта. Они заявили, что ему выдавали значительные дозы снотворных препаратов, в связи с чем он постоянно спал, не ел и, таким образом, не требовал заботы. На фоне этого за время пребывания его в учреждении он патологически похудел, и у него был диагностирован повторный инсульт, после чего его вновь госпитализировали в больницу. Кроме того, в материалах местных СМИ говорится, что пострадавший мужчина получал недостаточную медицинскую помощь в ряде лечебных учреждений республики.

СК начал проверку данной информации. В ходе нее будет дана правовая оценка другими правоохранительными органами в рамках их компетенции, сообщает BFM.RU.