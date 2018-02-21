Прямой эфир

Два человека пострадали в аварии под Волгоградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали в аварии на трассе Москва–Волгоград в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по области.

Авария произошла вчера, 20 февраля, около 11:30, на автомобильной трассе Р22 «Каспий». Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 21-летнего мужчины двигался в сторону Волгограда. Водитель потерял контроль над транспортным средством, когда пытался совершить маневр обгона, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Автомобиль вылетел на обочину дороги, затем перевернулся и упал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и его 52-летняя пассажирка. Они получили различные телесные травмы и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Микроавтобус сбил подростка на автодороге в Уссурийске
Четыре человека пострадали в аварии в Ульяновской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017