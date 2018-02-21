Два человека пострадали в аварии под Волгоградом

Два человека пострадали в аварии на трассе Москва–Волгоград в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по области.

Авария произошла вчера, 20 февраля, около 11:30, на автомобильной трассе Р22 «Каспий». Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 21-летнего мужчины двигался в сторону Волгограда. Водитель потерял контроль над транспортным средством, когда пытался совершить маневр обгона, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Автомобиль вылетел на обочину дороги, затем перевернулся и упал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и его 52-летняя пассажирка. Они получили различные телесные травмы и были госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.