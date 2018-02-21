Жемчужина Черного моря

Владимирский собор, расположенный на центральном городском холме, был возведен во второй половине XIX века. Еще до завершения строительства, в годы Крымской войны, здесь была создана усыпальница для адмиралов и офицеров флота. В соборе в том числе был похоронен Павел Нахимов