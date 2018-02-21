Жемчужина Черного моря

21 февраля 1783 года в Российской империи появилось поселение под названием Севастополь. Переименовать порт и деревянную крепость, возведенные в Крыму у древнего поселения Ахтиар, распорядилась императрица Екатерина II. Портал iz.ru собрал 10 достопримечательностей современного Севастополя и его пригородов, которые обязательно стоит посмотреть
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Символ города — памятник Затопленным кораблям. Он был установлен недалеко от Графской пристани в 1905 году в память о парусных судах, которые в годы Крымской войны затопили у входа в бухту, чтобы преградить путь неприятелю
Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Севастопольская бухта, в которой базируются суда Черноморского флота России
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
Херсонес Таврический — руины города, основанного древними греками. Херсонес стал единственным античным полисом, продолжавшим существовать в Северном Причерноморье вплоть до конца XIV века
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Бункер подводных лодок, или объект 825ГТС, расположенный в Балаклаве, — напоминание о периоде холодной войны. Долгое время он был засекречен, сейчас здесь действует музей
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
Владимирский собор, расположенный на центральном городском холме, был возведен во второй половине XIX века. Еще до завершения строительства, в годы Крымской войны, здесь была создана усыпальница для адмиралов и офицеров флота. В соборе в том числе был похоронен Павел Нахимов
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Диорама «Штурм Сапун-горы» — одно из крупнейших произведений батальной живописи в современном мире — рассказывает об освобождении города в мае 1944 года
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Михайловская батарея — одно из 10 береговых фортификационных сооружений, защищавших город в годы Крымской войны. Впоследствии использовалась защитниками города во время Великой Отечественной войны. Следы обстрелов на известняковых стенах можно увидеть до сих пор
Фото: РИА Новости/Василий Батанов
«Парадный вход» в Севастополь со стороны — белоснежная Графская пристань, возведенная в 1846 году по проекту архитектора Джона Уолтона
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Инкерманский пещерный монастырь — один из старейших в Крыму. Он был основан в VIII–X веках и действует по сей день
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