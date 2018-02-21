Куршскую косу укрепят двухкилометровой авандюной

Авандюна будет построена для укрепления Куршской косы со стороны Балтийского моря. Проект уже прошел согласование в филиале Главгосэкспертизы в Санкт-Петербурге.

Как рассказали «Калининград.ру» в пресс-службе ведомства, необходимость в строительстве авандюны возникла из-за того, что дно прибрежной полосы постоянно размывается.

Искусственный песчаный вал был насыпан для укрепления берега еще в XIX веке. Однако море и ветер его разрушили. От авандюны осталась лишь тыльная часть, и во время шторма песок и растительность с нее смываются.

Протяженность новой авандюны составит 2 км. Для этого используют более 17 тыс. кубометров песка. Морской склон будет закреплен деревянными конструкциями площадью 2,9 тыс. кв. м. В них будут расти травы, предпочитающие песок. В местах примыкания лестных дорог к авандюне появятся деревянные тротуары.

Процесс строительства должен занять около трех месяцев. Финансирование поступит из федерального бюджета.

В октябре 2017 года директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина сообщил, что во время шторма на косе размыло новый променад в районе поселка Лесное.