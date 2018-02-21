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Жители Орловской области смогут бесплатно ездить до аэропорта Воронежа

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Международный аэропорт Воронежа организует бесплатный проезд для пассажиров из Орловской области, которые остались без собственной воздушной гавани.

Аэропорт Орел-Южный давно перестал функционировать, и сейчас жителям региона приходится ездить до Москвы, а это 390 км пути. До воронежского аэропорта ехать меньше — 340 км, и администрация воздушной гавани готова обеспечить бесплатный проезд для орловцев. Соответствующее соглашение в ближайшее время подпишут представители аэропорта, президент Орловской торгово-промышленной палаты и руководитель департамента промышленности Воронежской области. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Аэропорт Орел-Южный сейчас простаивает, его инфраструктура практически разрушена, Взлетно-посадочная полоса поросла травой. Врио губернатора Орловской области предложил возродить аэропорт и создать на его базе грузовой хаб.

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