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Дело возбуждено после переоформления машины Леры Массквы на других людей

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Фото: ТАСС/Самолыго Юрий
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Уголовное дело возбуждено после того, как неизвестные преступники выкрали во время пожара документы на автомобиль певицы Леры Массквы и переоформили транспортное средство на другого человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. 

Серьезный пожар произошел в столичной квартире артистки в ночь на 11 декабря 2017 года. В результате ЧП пострадали сама 29-летняя певица, ее ребенок и супруг. Квартира сгорела полностью.

После этого семья обнаружила пропажу документов на авто и ключей от транспортного средства. Позднее выяснилось, что машина уже переписана на другого человека. 

По мнению адвоката, документами могли завладеть пожарные, так как других людей в квартире во время возгорания не было. В настоящее время машина находится в гараже друзей артистки, а она восстанавливает документы.

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