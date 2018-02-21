Кремль объявил дату послания президента Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта. Об этом 21 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что работа над текстом послания к Федеральному собранию продолжается, и подтвердил ранее названную дату выступления Владимира Путина.

«Президент продолжает работать над посланием. Вчера уже стало известно, и я могу это подтвердить, что послание будет оглашено президентом 1 марта» — сообщил Песков.

По его словам, подготовка к посланию сопряжена с внутренними встречами, совещаниями.

«Вы знаете, что президент регулярно встречается с руководителями крупных компаний, размер которых играет роль с точки зрения экономики», — добавил представитель Кремля.

О том, что Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным посланием 1 марта, 20 февраля сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев.

9 февраля президент пообещал затронуть в послании тему создания условий для работы бизнеса.