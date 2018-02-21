Под Псковом нашли дом престарелых без туалетов и душевых

Прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в пансионате для престарелых «Забота» в Локнянском районе Псковской области. Выяснилось, что проживающие там пенсионеры не были обеспечены трехразовым питанием. Кроме того, в жилом здании отсутствовали туалеты.

Как рассказали ИА FlashNord в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в пансионате не было никаких условий для стирки белья, отсутствовали душевые кабины, палаты приемно-карантинного отделения, постельное белье не дезинфицировалось. У поваров, занимающихся приготовлением пищи, отсутствовали документы о медосмотре и аттестации.

В прокуратуре утверждают, что сейчас уже все нарушения устранены, а должностные лица, виновные в нарушении закона, привлечены к административной ответственности.

В декабре 2017 года сообщалось о пожаре в пансионате для престарелых в «новой Москве». Количество пострадавших составило 23 человека.