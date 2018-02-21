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Прокуратура в Тобольске закрыла доступ к сайтам с видео зацепинга

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В Тюменской области прокуратура выявила 25 сайтов, на которых размещено видео с зацепингом, и через суд ограничила доступ на ресурсы для пользователей.

По данным правоохранительных органов, на роликах было показано, как люди катаются на подножках поездов, крышах вагонов или между вагонами. При этом федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение подобного видео. В связи с этим прокуратура обратилась в суд, сообщает сайт megatyumen.ru.

По решению суда доступ к опасному видео заблокирован.

Зацепингом называется экстремальная езда на поездах, когда человек держится за выступы снаружи вагона или на его крыше. С развлечением, за которое в России положена административная ответственность, уже связано множество несчастных случаев. Как сообщал портал iz.ru, в июне 2017 года зацепер погиб в московском метро. Он пытался прокатиться на поезде, зацепившись за зеркало заднего вида.

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