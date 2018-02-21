Вечный огонь зажгли на Малаховом кургане в Севастополе спустя 10 лет

Вечный огонь вновь зажгли на Малаховом кургане в Севастополе спустя 10 лет после простоя. На церемонии присутствовали губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева и вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

Сегодня, 21 февраля, в Севастополе состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Малаховом кургане в честь героев Великой Отечественной войны.

На церемонии Дмитрий Овсянников и Ольга Голодец произнесли речи. Ольга Голодец в своей речи отметила, что зажжение Вечного огня — историческое событие и оно знаменует восстановление исторической справедливости.

— Мы помним наших героев, которые своей кровью защищали Родину. Этот огонь должен быть восстановлен, — цитирует ИА SevastopolMedia Дмитрия Овсянникова.

Также на торжественной церемонии Овсянников, Голодец и Алтабаева посадили дерево недалеко от Вечного огня и возложили цветы к мемориалу.