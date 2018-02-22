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SpaceX запускает ракету с испанским спутником на борту. Прямая трансляция

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Фото: REUTERS/SpaceX
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Американская компания SpaceX 22 февраля проведет запуск ракеты Falcon 9 с испанским спутником PAZ. Аппарат предназначен для дистанционного зондирования Земли, картографии, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. Также ракета должна вывести в космос демонстрационные малые спутники MicroSat-2a и 2b, которые станут первыми в международной системе высокоскоростного спутникового интернета — еще одного проекта SpaceX.

Во время запуска SpaceX опробует еще одну новую технологию. Половину головного обтекателя, падающую с большой высоты после отделения от ракеты, попробуют поймать с помощью гигантской сети, установленной на на корабле Mr. Steven.

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