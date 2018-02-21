Разрешение на возведение бизнес-центра в Воронеже выдано с нарушением

Управление архитектуры и градостроительства Воронежской области нашло нарушения при выдаче разрешения на строительство бизнес-центра «Комсомольский». Он принадлежит группе компаний «Развитие».

Внеплановая проверка началась после того, как на нарушения пожаловался местный житель Николай Суглобов. Выяснилось, что разрешение было выдано без необходимой документации. В частности, в пакете документов, представленном в мэрию, не было сведений об инженерном оборудовании, сводного плана сетей технического обеспечения с указанием мест их подключения к городским коммуникациям. Таким образом, администрация не имела права разрешать это строительство, сообщает ИА «Абирег».

В том случае, если нарушения не будут устранены до 16 марта 2018 года, должностному лицу, причастному к этому, грозит административная ответственность.

Между тем застройщик утверждает, что причина проблем — бюрократические формальности и «человеческий фактор». По словам гендиректора ГК «Развитие» депутата областной думы Сергея Гончарова, результаты проверки, выявившей нарушения, не должны повлиять на собственников, которые купили офисы в строящемся бизнес-центре.