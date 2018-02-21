Олимпиаду по веб-программированию проведут в Великом Новгороде

Студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования примут участие в олимпиаде по веб-программированию, которая состоится 22 февраля в Великом Новгороде.

Олимпиада проходит в городе в четвертый раз. По словам организаторов, мероприятие позволит учащимся определить свой уровень подготовки и войти в профессиональное общество. Кроме того, на олимпиаде студенты могут встретить потенциальных работодателей, пишет «Новгород.ру».

Для выполнения заданий участникам предоставят компьютеры с веб-сервером и текстовым редактором Sublime. Студенты также могут использовать личные компьютеры и интернет.

Победитель регионального тура получит возможность участвовать в финальном туре в Москве.