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Олимпиаду по веб-программированию проведут в Великом Новгороде

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Студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования примут участие в олимпиаде по веб-программированию, которая состоится 22 февраля в Великом Новгороде.

Олимпиада проходит в городе в четвертый раз. По словам организаторов, мероприятие позволит учащимся определить свой уровень подготовки и войти в профессиональное общество. Кроме того, на олимпиаде студенты могут встретить потенциальных работодателей, пишет «Новгород.ру».

Для выполнения заданий участникам предоставят компьютеры с веб-сервером и текстовым редактором Sublime. Студенты также могут использовать личные компьютеры и интернет.

Победитель регионального тура получит возможность участвовать в финальном туре в Москве.

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