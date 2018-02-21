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Госдума призывает власти Украины отказаться от расправы над гражданами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госдума РФ призывает власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами. Об этом говорится в проекте заявления депутатов, опубликованном в среду, 21 февраля.

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«Государственная дума, неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывает власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами», — говорится в тексте документа. 

Заявление российских парламентариев было распространено после того, как 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики «оккупированными территориями».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что закон о реинтеграции Донбасса уводит в сторону от выполнения Минских соглашений. Он также подчеркнул, что документ поощряет применение силы.

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