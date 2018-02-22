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Мечта о русском Голливуде

История создания знаменитой Ялтинской киностудии
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Мечта о русском Голливуде
2018-02-21 17:07:35">
2018-02-21 17:07:35
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На восстановление Ялтинской киностудии могут потратить около 4 млрд рублей из федерального бюджета. О том, что такая возможность обсуждается с российским Министерством культуры, глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в среду, 20 февраля. Кинофабрика находится в упадке с начала 1990-х годов, и, по словам Аксенова, частный бизнес потянуть такую реконструкцию не сможет.

Глава Крыма рассказал о реконструкции Ялтинской киностудии

Между тем эта киностудия — не только одна из достопримечательностей полуострова, но и место, с которого начиналось «большое» отечественное кинопроизводство. Портал iz.ru вспомнил некоторые факты из ее истории. 

Родина первого блокбастера

Хотя сама киностудия в Ялте была создана лишь в 1917 году, ее историю принято отсчитывать с 1908 года. Тогда на живописный Крымский полуостров, где располагались многочисленные дворцы русской знати и императорская резиденция, приехали кинематографисты французской студии «Пате», чтобы провести так называемые видовые съемки. Правда, в действительности, скорее всего, впервые на пленку Ялта попала на 10 лет раньше — в 1898 году один из пионеров кино поляк Болеслав Матушевский снимал здесь императора Николая II и его семью для кинохроники.

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Уже в 1911 году по стопам коллег из «Пате» в Крым приехала съемочная группа Александра Ханжонкова, крупнейшего кинопромышленника Российской империи, основателя одноименного киноателье.

Москвичи снимали эпическую ленту «Оборона Севастополя», посвященную одному из эпизодов Крымской войны — первый отечественный полнометражный фильм и по совместительству первый же блокбастер. Работа над ним велась по всем канонам: Николай II лично прикомандировал к группе целый штат военных и историков, которые отвечали за реалистичное изображение эпохи, в съемках масштабных батальных сцен участвовали подразделения Русской армии и даже ветераны Крымской войны.

Фильм стал не только самым громким проектом Александра Ханжонкова, но и самым затратным — кинопромышленник потратил на него около 40 тыс. рублей. Это были практически все средства, которыми он располагал. Зато и репутационный эффект был соответствующим: первыми зрителями киноленты стали сам император со свитой. Премьера состоялась недалеко от места съемок, в одном из залов Ливадийского дворца. А сам фильм «Оборона Севастополя» считается одним из важнейших проектов в истории российского кино.

оборона севастополя

Кадр из фильма «Оборона Севастополя» 1911 года режиссера Александра Ханжонкова

Фото: wikipedia.org

Самому Ханжонкову от этого было не легче: нужно было срочно вернуть вложенные средства, чтобы расплатиться с кредиторами, а доходы от проката дорогую картину никак не окупали — ситуация, хорошо знакомая кинематографистам и в наши дни. Более опытные коллеги из «Пате» посоветовали Ханжонкову о потерянных деньгах забыть и рассматривать «Оборону» как дорогую рекламную кампанию. Но предприниматель их совета не послушал — придумав совершенно новый способ работы с «дистрибуторами» в отдаленных губерниях, он сумел окупить фильм.

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А спустя несколько лет объявил об открытии в Ялте собственной летней киносъемочной базы, которая по его плану должна была стать основой для создания здесь «русского Голливуда».

Визит Веры Холодной

Мечты Ханжонкова разбились о революцию. Ялтинское киноателье, правда, все-таки успело проработать под его руководством несколько лет: фильмы здесь снимались вплоть до 1920 года. В 1919-м оно было национализировано по решению местного военно-революционного комитета. Но поскольку Крым вскоре был занят белыми, до 1920 года «национализированное» киноателье продолжало работать в прежнем, дореволюционном, режиме. Съемки продолжались, несмотря на Гражданскую войну.

Сюда, в Ялту, вскоре после революции приехала легендарная звезда немого кино Вера Холодная. В 1910-х годах в Москве Холодная свою кинокарьеру начинала именно у Ханжонкова. Затем актриса перешла от него к другому кинопромышленнику — Дмитрию Харитонову. С его киноэкспедицией она в 1918 году прибыла на съемки в Одессу, но там оказалось, что местная студия еще не достроена.

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Звезда немого кино Вера Холодная

Фото: Global Look Press
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Чтобы скоротать ожидание, Вера Холодная отправилась в Ялту, к своему бывшему продюсеру. И даже, по воспоминаниям ее сестры Евгении, еще успела принять участие в съемках в его ялтинском киноателье — они для звезды стали одними из последних. В 1919 году, вернувшись в Одессу, актриса скончалась от гриппа-испанки.

Осенью 1920 года, после разгрома Врангеля, Ханжонков вместе с большинством участников Белого движения и им сочувствующих покинул Крым. В истории студии началась новая, советская эпоха. В 1922 году она возобновила свою работу под именем Ялтинской кинофабрики. В 1920–1930-х годах здесь снимали классик немого кино Яков Протазанов и пионер советского кино Всеволод Пудовкин. В 1930-е со студией активно сотрудничал писатель Вениамин Каверин.

Триумф 1960-х

В конце 1930-х киностудию передали московскому «Детфильму». В 1930–1950-е годы здесь сняли такие известные картины, как «Дети капитана Гранта», «Доктор Айболит», «Золотой ключик», «Садко», «Конек-Горбунок».

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Но настоящий расцвет начался в 1960-е годы. В 1961 году в Ялте сняли «Человека-амфибию» — первый советский фильм, потребовавший сложных съемок под водой. В 1963-м студия стала филиалом Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, но детским кино совсем не ограничивалась. В 60–80-х годах прошлого века в Крыму был снят целый каскад культовых для отечественного зрителя фильмов: «Кавказская пленница», «Три плюс два», «Пираты XX века», «10 негритят», «Асса». И это далеко не полный список. 

В объективах кинематографистов полуостров попеременно перевоплощался то в Дикий Запад, то в Иерусалим, то в средневековую Европу, то в древний Багдад. К такой многоликости располагала местная природа, но иногда, правда, киношникам для «завершения образа» приходилось сильно постараться.

Для съемок «Человека-амфибии» в Черное море даже завезли аквариум с экзотическими рыбами. Живность в море не выпускали — всю конструкцию под воду опускали целиком. Кроме того, в одной из бухт пришлось построить специальный загон для дельфинов. Фильм, кстати, запомнился непривычными советскому зрителю эротическими сценами — героиню Анастасии Вертинской в нем показали в полупрозрачном купальнике.

человек амфибия

Кадр из фильма «Человек-амфибия», 1961 год

Фото: Global Look Press
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Иногда и самим актерам приходилось идти на жертвы разной степени серьезности: так, Вертинская для съемок в том же «Человеке-амфибии» специально научилась плавать, а команде фильма «Три плюс два» пришлось две недели усиленно загорать на крымских пляжах, чтобы в кадре сойти за дикарей.

Всего в советские годы здесь было снято больше 400 фильмов. Не сразу, но мечта Александра Ханжонкова о «русском Голливуде», кажется, начала сбываться.

Шанс на возрождение

Еще в конце 1980-х студия стала самостоятельным госпредприятием, а затем была преобразована в ЗАО. С началом 1990-х кинопроизводство по всему бывшему СССР пришло в упадок. В Ялту по-прежнему приезжали группы, которым, как когда-то французам из «Пате», нужна была роскошная крымская натура. Но средств, полученных от них, не хватало на то, чтобы поддерживать гигантское хозяйство киностудии. Постепенно оно стала приходить в упадок. Частные инвесторы вкладываться в студию тоже не спешили. 

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В 2000-е годы индустрия стала оживать. Почти подряд на базе киностудии прошли съемки двух крупных кинопроектов. В 2005 году Федор Бондарчук снимал здесь «Девятую роту», в 2008-м — «Обитаемый остров». Кстати о преемственности: в одной из сцен «Девятой роты» появилась ослица Люся, на самом деле хорошо знакомая поколениям советских зрителей. В 1967 году она блестяще дебютировала в «Кавказской пленнице». Получается, следующей большой роли ей пришлось ждать почти 40 лет.  

Однако средств, полученных от съемок, по-прежнему не хватает на восстановление огромного съемочного комплекса. В 2014 году режиссер Никита Михалков предложил создать на базе киностудии комплекс «Дебют». В 2017-м он заявил, что студия сможет перейти на самообеспечение, если будет снимать около 70 картин в год. Пока, впрочем, эта цель остается труднодостижимой.

студия
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Ялта может предложить кинематографистам прекрасную погоду, живописные и, главное, крайне разнообразные виды. Но для бесперебойной работы, напомнил председатель Союза кинематографистов, нужны еще современная техника и транспорт, а также квалифицированный персонал. Для всего этого требуется финансирование, и чем больше студия простаивает, тем крупнее становится и сумма. Откуда ее взять, по-прежнему неясно.

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