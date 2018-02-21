Альпийская разновекторность

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Любляну, где провел переговоры с президентом Борутом Пахором и заместителем председателя правительства, главой МИД Словении Карлом Эрьявецем, а также возложил цветы к памятнику Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Визит Сергея Лаврова должен придать ускорение российско-словенским политическим и экономическим отношениям, которые уже можно назвать весьма продуктивными.

Расположенная на южных рубежах Евросоюза, самая развитая республика бывшей Югославии наладила хорошие отношения со всеми соседями, да и Брюсселю практически не доставляет особых проблем. На повестке дня периодически возникает разве что территориальный спор с Хорватией за несколько квадратных километров побережья.

— У Москвы и Любляны стабильные и прогрессирующие отношения не только в экономической, но и политической областях. Словения и Россия — надежные энергетические партнеры. В политической сфере у нас налажено очень хорошее взаимопонимание, — отметил один из собеседников «Известий» в российских дипломатических кругах.

70% всего потребляемого в Словении газа приходится на российские поставки. В ответ альпийское государство отправляет в Россию бытовую технику и лекарственную продукцию (например, в Московской области работает словенская фармацевтическая фабрика). По итогам 2017 года товарооборот между двумя странами, по данным российской стороны, вырос на 24,5%, составив $1,23 млрд.

По словам собеседника «Известий» в дипломатических кругах, у Москвы и Любляны «теплые политические отношения». Например, в вопросе антироссийских санкций Словения придерживается компромиссной позиции.

— Словения как член ЕС голосует вместе со всеми за продление ограничений, но в личном общении ее представители говорят, что эти ограничения себя изжили и санкционную политику пора сворачивать, — отметил источник.

О стабильном политическом диалоге говорят и взаимные визиты глав России и Словении. В июле 2016 года в этой стране побывал президент Владимир Путин, а в феврале 2017 года Борут Пахор нанес ответный визит в Россию. Также происходят регулярные контакты на дипломатическом и парламентском уровнях.

Полным ходом развивается сотрудничество двух стран и в других областях. Так, 2018-й станет Перекрестным годом «Сезонов культуры России и Словении», к которому будут приурочены различные концерты и выставки. А в ноябре прошлого года в городе Копер на базе Приморского университета был открыт первый на территории Евросоюза филиал МГУ им. М.В. Ломоносова.

Сегодня стороны объявили о создании Российско-словенского форума общественности, который должен помочь сотрудничеству академических и деловых кругов, культурных, религиозных и спортивных организаций двух стран, а также представителей власти и СМИ. Кроме того, собеседники в российской делегации отметили, что «Москва очень ценит» трепетное и бережное отношение словенцев к местам захоронения советских воинов, погибших на этой земле во время Первой и Второй мировых войн.

На совместной пресс-конференции Сергей Лавров и Карл Эрьявец отметили стабильное развитие российско-словенских отношений. По словам российского министра, Словения — яркий пример того, что, находясь в Евросоюзе и НАТО, можно не прекращать «связи с остальными членами международного сообщества». При этом у некоторых мировых игроков уже вошло в традицию ставить государства перед выбором: быть либо с Западом, либо с Востоком.

— К сожалению, именно с такой логикой наши западные коллеги подходят к региону Западных Балкан, — сказал Сергей Лавров, добавив, что Любляна как раз на подобные вещи не поддается и умудряется проводить сбалансированную политику.

Карл Эрьявец назвал Россию «важнейшим партнером вне Евросоюза». По его словам, во всех областях сотрудничества с Москвой наблюдаются «позитивные тренды». Особенно словенскому министру понравилась статистика туристического потока из России: в 2017 году страну посетили на 33% больше россиян (260 тыс. человек), чем годом ранее.

Отдельно глава МИД Словении остановился на проблемах Западных Балкан, куда «возвращаются террористы». Учитывая опыт России в разрешении такого рода проблем, она могла бы сыграть позитивную роль в стабилизации обстановки на Западных Балканах. Упомянул словенский министр и про приграничный спор с Хорватией, посетовав, что Загреб не выполняет решения международных инстанций и продолжает саботировать урегулирование вопроса.

Словенский визит Сергея Лаврова получился коротким, но весьма насыщенным. Констатировав, что отношения между двумя странами движутся в позитивном направлении, из Любляны шеф российской дипломатии отправился в Белград, где ему предстоит встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и министром иностранных дел Ивицей Дачичем.