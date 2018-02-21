Скончался духовный советник президентов США Билли Грэм

В возрасте 99 лет скончался американский духовный и общественный деятель Билли Грэм. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Проповедник умер в своем доме в Северной Каролине.

На протяжении многих лет Грэм был духовным советником президентов США. Особенно близок был к Линдону Джонсону.

Грэм –– зарегистрированный член Демократической партии, но тесную связь поддерживал с президентами-республиканцами Дуайтом Эйзенхауэром и Ричардом Никсоном. Часто выступал сторонником холодной войны из-за своего резкого антикоммунизма.

Был членом самого крупного баптистского объединения в мире — Южной баптистской церкви.

Является автором нескольких десятков книг.

В1992 году выступал в Москве. Собрал на проповедь более 155 тыс. человек в спортивном комплексе «Олимпийский».