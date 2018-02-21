Скончался духовный советник президентов США Билли Грэм
В возрасте 99 лет скончался американский духовный и общественный деятель Билли Грэм. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Проповедник умер в своем доме в Северной Каролине.
На протяжении многих лет Грэм был духовным советником президентов США. Особенно близок был к Линдону Джонсону.
Грэм –– зарегистрированный член Демократической партии, но тесную связь поддерживал с президентами-республиканцами Дуайтом Эйзенхауэром и Ричардом Никсоном. Часто выступал сторонником холодной войны из-за своего резкого антикоммунизма.
Был членом самого крупного баптистского объединения в мире — Южной баптистской церкви.
Является автором нескольких десятков книг.
В1992 году выступал в Москве. Собрал на проповедь более 155 тыс. человек в спортивном комплексе «Олимпийский».