Суд арестовал убившую посетителя барменшу из Коломны

Суд арестовал женщину-бармена, после потасовки с которой в заведении в Коломне умер посетитель. Информацию об этом распространила пресс-служба ГСУСК России по Московской области в среду, 21 февраля.

Работницу кафе обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Она уже дала признательные показания.

«В ходе потасовки женщина нанесла клиенту не менее пяти ударов кулаком в область лица и головы. От полученных ударов мужчина упал и ударился головой о кафель», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 17 февраля.

Ранее сообщалось, что женщина уже имеет судимость за избиение.