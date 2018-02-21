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Депутаты в Пензе потратят 150 тыс. рублей на цветы к 8 Марта

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Пензенская городская дума опубликовала заявку на поставку цветочных композиций, общая сумма контракта составляет 150 тыс. рублей.

В лоте подробно расписаны требования к приобретаемым растениям. Депутатам потребуется 240 гвоздик, 249 роз и 79 цветочных композиций. При этом цветы должны быть полураспущенными, свежими, иметь эстетический вид. У гвоздик, обязательно красного цвета, требуется стебель не менее 60 см, у роз не менее 70 см, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Композиции должны быть трех видов, для каждого прописан конкретный цветочный состав. Например, один из вариантов букетов должен содержать орхидеи.

Преимущество при определении подрядчика отдадут малому бизнесу и социально ориентированным НКО. Электронный аукцион состоится 5 марта.

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