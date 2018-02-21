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Пожилая охранница детсада в Ставрополе защитила детей от неизвестного

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В администрации Ставрополя прошла церемония награждения Людмилы Болбат и Виктора Коршунова — сотрудницы охранной службы детского сада и его завхоза. Они, несмотря на свой пожилой возраст, сумели защитить детей от неадекватного мужчины, проникшего на территорию детского сада.

Как отмечает NewsTracker, пенсионерам с трудом удалось справиться с непрошеным гостем. Однако они всё же скрутили мужчину и сдали правоохранительным органам. По словам главы Ставрополя Андрея Джатдоева, если бы не бдительность и слаженные действия сотрудников в момент опасности, могла бы произойти трагедия.

Герои получили благодарственные письма и памятные подарки. Что это за подарки, агентство не уточняет.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Ачинске воспитательница детского сада оставила шестилетнего мальчика на улице «за плохое поведение». 16 февраля в детском саду в «новой Москве» погибла трехлетняя девочка, которую воспитательница якобы забыла на прогулке.

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