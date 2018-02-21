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«КрасЖД» построит новую платформу в Красноярске к Универсиаде

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«Красноярская железная дорога» и власти города приняли решение построить новую железнодорожную платформу к Универсиаде 2019 года, сообщает пресс-служба «КрасЖД».

К Универсиаде в 2019 году планируется возвести новую платформу на правобережье Красноярска. Расположить ее предполагается у железнодорожного моста через Енисей недалеко от спорткомплекса «Платинум Арена Красноярск», сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По словам начальника «Красноярской железной дороги» Владимира Рейнгардта, никакой другой вид транспорта будет не способен перевезти всех желающих к месту проведения Универсиады.

Проект новой платформы предусматривает установку на объекте крытых навесов, тактильных указателей, наземных переходов через пути, современной системы освещения, а также оборудования для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных граждан.

В 2019 году в Краснодаре пройдет Универсиада, в город съедутся болельщики и спортсмены со всего мира. Зал «Платинум Арена», на территории которого будет проводиться мероприятие, вмещает 7 тыс. зрителей.

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