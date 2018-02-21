Подростковая преступность сократилась в Тамбовской области

Муниципалитеты Тамбовской области отчитались о состоянии преступности, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, за год сократилось на треть.

В основном подростки совершают кражи. Кроме того, несколько дел с участием несовершеннолетних связаны с незаконным оборотом наркотиков. При этом комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечает снижение преступности и числа участников преступлений, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Позитивную тенденцию связывают с хорошей профилактической работой. Также произошли изменения в законодательстве, из-за которых часть нарушений из разряда уголовных перешли в административные.

За последние пять лет количество преступлений, совершенных подростками, сократилось на 60%.