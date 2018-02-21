Президент Украины Петр Порошенко всё же подписал закон «О реинтеграции Донбасса». Верховная рада приняла его больше месяца назад. И уже тогда глава государства заявил, что примет этот закон сразу же, как он будет положен ему на стол. Однако Порошенко, судя по всему, явно не хотел этого делать.

Нет, он не против этого закона, но он, видимо, хотел за него поторговаться. Порошенко, вероятно, надеялся, что партнеры по «нормандскому формату» что-то ему предложат, чтобы он вернул документ на доработку. Но нет. Порошенко ничего не предложили, даже разговаривать не стали. В результате, вернувшись с мюнхенской конференции по безопасности, он наконец поставил свою подпись под злополучным законом, причем в весьма показательных условиях — на заседании своего военного кабинета.

Действительно, это закон именно о войне, а не о мире. Слово «реинтеграция» в нем даже не упоминается, ее механизмы не предусматриваются. Целью является простое переименование различных аспектов конфликта, ведь все боевые действия, уже несколько лет проводимые Киевом, являются противозаконными даже с точки зрения украинского права.

Кстати, параллельно с рассмотрением этого законопроекта в Верховной раде поднимался вопрос об объявлении ЛНР и ДНР террористическими организациями, но снова парламент не смог их таковыми признать. То же самое еще раньше отказались делать украинские суды. И никто в мире не признает их террористическими, что, правда, не мешало вести против них «антитеррористическую операцию».

Впрочем, теперь она переименована в «операцию по обороне Украины» от якобы «страны-агрессора» — России. Армии же дано право применять силу против населения в формально мирное время. И это самый показательный момент: де-факто закон признает состояние войны с Россией, но война и даже военное положение не объявляются. Точно так же закон де-факто полностью выключает Киев из «минского процесса», однако формально отказ от «Минска» в нем не прописан — он просто не упоминается. Весь закон пронизан такими двусмысленностями — как бы сказав «а», не сказать «б».

Закон противоречит не только «Минску-2», но и «Минску-1», фактически (но опять же не формально) отменяя те законы, которые были приняты в сентябре 2014 года во исполнение его решений. Никакой амнистии уже не предполагается, даже столь куцей, какая была прежде заявлена, — наоборот, обещают суровое уголовное преследование не только представителей «оккупационных властей», но и тех, кто с ними сотрудничал. Ни о какой автономии речи уже нет, что прямо противоречит де-юре сохраняющему свою силу закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, который также был призван создать видимость выполнения Киевом Минских соглашений. Украинцам не привыкать к тому, что одни законы прямо противоречат другим, но вот для мирового сообщества это выглядит абсурдно.

Судя по всему, Киев не собирается и не будет выполнять Минские соглашения. Ему не нужен мир, ему не нужен даже сам Донбасс, ему нужна видимость конфликта с Россией. Как раз Минские соглашения и были «дорожной картой» по реинтеграции Донбасса, но заявить сейчас в Киеве о необходимости их выполнения — значит объявить себя «предателем нации», лишившись тем самым перспектив на дальнейшее участие в политической жизни. Украина не объявляет об отказе от «Минска» только потому, что к нему привязаны антироссийские санкции стран Запада. Но это не мешает ей принимать законы, полностью выводящие Украину из правового поля этих соглашений.

Зато новый закон существенно расширяет полномочия президента Украины и, в частности, дает ему право использовать вооруженные силы в мирное время, самостоятельно вводить военное положение. А это может очень пригодиться лидеру страны не только в Донбассе, но и в любой другой точке страны. Ведь своими вооруженными силами уже обзавелись почти все партии и все олигархи. Страна катится к большой крови, когда ей будет уже не до текста законов.

Автор — ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции